ПроКлинику
Ижевск
О сервисе Помощь Тарифы Главврачам и владельцам

ПроКлинику - Ваш надежный помощник в мире медицинских услуг, лечения и диагностики.

Клиникам мы предлагаем продвижение именно Ваших клиник на рынке медицинских услуг.
Зарегистрируйтесь и получите бесплатный Премиум на период тестирования.

Клиники Ижевска

В нашей базе в Ижевске 384 клиники, цены на услуги, номера телефонов, сайты, адреса и схемы проезда.

Больница 18
Гинекологическая клиника 2
Глазная клиника 7
Госпиталь 2
Детская больница 4
Детская клиника 5
Детская поликлиника 19
Диагностический центр 8
Диспансер 8
Женская консультация 17
Кабинет врача 7
Клиника 54
Косметология 13
Лаборатория (анализы) 18
Медсанчасть 1
Наркология 1
Оздоровительная клиника 10
Поликлиника 30
Роддом 4
Санаторий 13
Скорая помощь 7
Специализированная клиника 16
Стоматологическая поликлиника 13
Стоматология 105
Травмпункт 1
Хоспис 1

Все клиники

Лечение Диагностика
Найдено: 384
Якшур-Бодьинская больница

Якшур-Бодьинская больница

с. Якшур-Бодья, ул. Володарского, д. 9показать на карте
http://www.yb-crb.ru/
Понедельник - Пятница: 08:00–16:00, Суббота-Воскресенье: Выходной
Многопрофильная больница, оказывающая первичную и специализированную медицинскую помощь населению. В структуре больницы ...
Больница
Центр профилактики и борьбы со СПИД в Уве

Центр профилактики и борьбы со СПИД в Уве

пос. Ува, ул. Чкалова, д. 20показать на карте
Понедельник - Пятница: 08:00–16:00, Суббота-Воскресенье: Выходной
Специализированное медицинское учреждение, занимающееся профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции. Предоставляет услуги по д...
Поликлиника
Центр оптики «Линза»

Центр оптики «Линза»

ул. Ленина, 106показать на карте
http://www.linza18.ru
Понедельник - Воскресенье: 09:00–20:00
Частная узкоспециализированная клиника, предоставляющая полный спектр офтальмологических услуг. В центре работают квалиф...
Глазная клиника
Центр медицинской профилактики

Центр медицинской профилактики

пл-дь им. 50-летия Октября, д. 21показать на карте
http://medprof18.ru
Понедельник - Воскресенье: 08:00–20:00
Государственное многопрофильное медицинское учреждение, специализирующееся на профилактической медицине. Предоставляет у...
Поликлиника
Центр мануальной медицины

Центр мануальной медицины

ул. Труда, д. 1показать на карте
Понедельник - Пятница: 09:00–21:00, Суббота: 09:00–19:00, Воскресенье: Выходной
Специализированный медицинский центр, оказывающий услуги мануальной терапии и реабилитации. Работает с пациентами, страд...
Оздоровительная клиника
Центр косметологии и снижения веса «Доктор Борменталь»

Центр косметологии и снижения веса «Доктор Борменталь»

ул. Максима Горького, д. 53-Апоказать на карте
http://new.doctorbormental.ru
Пн-Пт: 09:00–21:00, Сб-Вс: 10:00–19:00
Специализированный центр, предлагающий комплексные программы снижения веса и косметологические услуги. Работает по автор...
Оздоровительная клиника
Центр коррекции питания и здоровья «Арт Лайф»

Центр коррекции питания и здоровья «Арт Лайф»

ул. Пушкинская, д. 245-Апоказать на карте
Пн-Пт: 09:00–19:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Специализированный центр, занимающийся вопросами здорового питания и коррекции веса. Предоставляет услуги по составлению...
Оздоровительная клиника
Центр кинезотерапии Харанжевской

Центр кинезотерапии Харанжевской

ул. Репина, д. 35показать на карте
http://www.rehabilitative-medicine.ru
Пн-Вс: 09:00–21:00
Специализированный центр восстановительной медицины, предлагающий программы кинезотерапии для пациентов с различными заб...
Оздоровительная клиника
Центр восстановительной медицины и реабилитации

Центр восстановительной медицины и реабилитации

ул. Репина, д. 35, к. 1показать на карте
Пн-Вс: 09:00–21:00
Многопрофильный медицинский центр, специализирующийся на восстановительной медицине. Предоставляет услуги по травматолог...
Оздоровительная клиника
Ультразвуковой диагностический кабинет «Деэнка»

Ультразвуковой диагностический кабинет «Деэнка»

ул. Пушкинская, д. 223показать на карте
http://uzi-denka.narod.ru
Пн-Пт: 09:00–19:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Частная многопрофильная клиника, специализирующаяся на ультразвуковой диагностике. Проводит комплексное УЗИ-обследование...
Лаборатория (анализы)
Стоматология Шестерникова

Стоматология Шестерникова

ул. 10 лет Октября, д. 51показать на карте
Пн-Пт: 08:00–20:00, Сб-Вс: 09:00–15:00
Частная стоматологическая клиника, специализирующаяся на комплексном лечении зубов. Оказывает услуги по терапевтической ...
Стоматология
Стоматология «Тари»

Стоматология «Тари»

ул. Гагарина, д. 43-Апоказать на карте
https://tari18.net/
Пн-Пт: 09:00–20:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Частная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр услуг для взрослых. В клинике работают опытные специалисты:...
Стоматология
Стоматология «Семейный доктор плюс»

Стоматология «Семейный доктор плюс»

ул. Татьяны Барамзиной, д. 74показать на карте
https://семейныйдоктор18.рф
Пн-Пт: 08:30–21:00, Сб: 09:00–16:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, установка кор...
Стоматология
Стоматология «Семейная»

Стоматология «Семейная»

ул. 30 лет Победы, д. 58, пом. 1показать на карте
Пн-Пт: 09:00–19:00, Сб-Вс: Выходной
Многопрофильная государственная стоматологическая клиника для взрослых. Предоставляет полный спектр стоматологических ус...
Стоматология
Стоматология «Новые медицинские технологии»

Стоматология «Новые медицинские технологии»

ул. Карла Маркса, д. 393показать на карте
Пн-Пт: 08:00–20:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника с новейшим оборудованием. Специализируется на комплексном лечении зубов, установке...
Стоматология
Стоматология «Нео»

Стоматология «Нео»

ул. Красногеройская, д. 63бпоказать на карте
Пн-Пт: 08:00–20:00, Сб: 09:00–14:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, установка мет...
Стоматология
Стоматология на Тимирязева

Стоматология на Тимирязева

ул. Тимирязева, д. 13показать на карте
Пн-Пт: 13:00–19:00, Вс: Выходной
Стоматологический кабинет, специализирующийся на профилактических осмотрах и лечении заболеваний полости рта. Оказывает ...
Стоматология
Стоматология на Пушкинской

Стоматология на Пушкинской

ул. Пушкинская, д. 236показать на карте
stommaks18.ru
Пн-Пт: 08:00–18:00, Сб-Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предлагающая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, отбеливание зубо...
Стоматология
«Стоматология на Пушкинской»

«Стоматология на Пушкинской»

ул. Пушкинская, д. 156показать на карте
Пн-Пт: 09:00–18:00, Сб-Вс: Выходной
Стоматологический салон, предоставляющий широкий спектр услуг: лечение кариеса, установка металлокерамики, исправление п...
Стоматология
«Стоматология на Карла Маркса»

«Стоматология на Карла Маркса»

ул. Карла Маркса, д. 244показать на карте
Пн-Сб: 10:00–20:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника с органическим подходом к лечению. Использует операционные микроскопы в 95% случае...
Стоматология
Стоматология Мироновой

Стоматология Мироновой

ул. Максима Горького, д. 43-Апоказать на карте
Пн: 08:00–14:00, Вт: 11:00–17:00, Ср: 08:00–14:00, Чт: 11:00–17:00, Пт: 08:00–14:00, Сб-Вс: Выходной
Стоматологический кабинет, предлагающий высококачественные услуги по лечению и реставрации зубов. В клинике установлено ...
Стоматология
Стоматология «Жемчужина»

Стоматология «Жемчужина»

ул. Петрова, д. 39-Апоказать на карте
Понедельник - Пятница: 08:00–20:00, Суббота: 09:00–15:00, Воскресенье: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный комплекс услуг для взрослых и детей. Специализируется на т...
Стоматология
Стоматология «Дэнс»

Стоматология «Дэнс»

ул. Дзержинского, д. 3показать на карте
уточнять по телефону
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг для взрослых пациентов. В к...
Стоматология
Стоматология доктора Сафронова

Стоматология доктора Сафронова

ул. Владимира Краева, д. 37-Апоказать на карте
Понедельник - Воскресенье: 08:00–22:00
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный комплекс стоматологических услуг. Специализируется на лече...
Стоматология
Стоматология доктора Заболотских

Стоматология доктора Заболотских

ул. Буммашевская, д. 96показать на карте
уточнять по телефону
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг для взрослых пациентов. В к...
Стоматология
Стоматология доктора Галеева

Стоматология доктора Галеева

ул. 40 лет Победы, д. 50показать на карте
уточнять по телефону
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг. Специализируется на лечени...
Стоматология
Стоматология «Для вас»

Стоматология «Для вас»

ул. Молодёжная, д. 38показать на карте
пн-пт: 09:00-20:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный комплекс услуг: лечение кариеса и заболеваний дёсен, устан...
Стоматология
Стоматология «Дентапласт»

Стоматология «Дентапласт»

ул. Льва Толстого, д. 11показать на карте
пн-пт: 09:00-18:00, вс: выходной
Специализированная стоматологическая клиника, оказывающая услуги по протезированию зубов, микропротезированию, чистке зу...
Стоматология
Стоматология «Дентал Профи»

Стоматология «Дентал Профи»

ул. Орджоникидзе, д. 20показать на карте
пн-пт: 08:00-20:00
Государственная многопрофильная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг. Специализи...
Стоматология
Стоматология «Ваш доктор» в Завьялово

Стоматология «Ваш доктор» в Завьялово

с. Завьялово, ул. Речная, д. 24показать на карте
пн-пт: 08:00-18:00, сб: 09:00-14:00, вс: выходной
Стоматологическая клиника, специализирующаяся на лечении кариеса, периодонтита и пульпита. Оказывает услуги по удалению ...
Стоматология
Стоматология «Авирон»

Стоматология «Авирон»

ул. Кирова, д. 142показать на карте
aruss18udm.wixsite.com/aviron
пн-пт: 09:00-20:00
Современная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр услуг: лечение кариеса и пульпита, установка брекетов, ...
Стоматология
Стоматология «А+А»

Стоматология «А+А»

ул. Ворошилова, д. 37-Апоказать на карте
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, отбеливание з...
Стоматология
Стоматологическая поликлиника больницы №9

Стоматологическая поликлиника больницы №9

ул. Воровского, д. 128показать на карте
пн-пт: 8:00-20:00, сб: 8:00-14:00
Стоматологическая поликлиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг: лечение кариеса, удаление зубов, проте...
Стоматологическая поликлиника
Скорая медицинская помощь на Оружейника Драгунова

Скорая медицинская помощь на Оружейника Драгунова

ул. Оружейника Драгунова, д. 80показать на карте
http://03izh.ru
Круглосуточно
Станция скорой медицинской помощи, оказывающая экстренную медицинскую помощь населению. Работает круглосуточно без выход...
Скорая помощь
Скорая медицинская помощь на 9 Января

Скорая медицинская помощь на 9 Января

ул. 9 Января, д. 161показать на карте
03izh.ru
круглосуточно
Подстанция Индустриального района скорой медицинской помощи, обеспечивающая экстренную помощь населению. Работает кругло...
Скорая помощь
Скорая медицинская помощь на 40 лет Победы

Скорая медицинская помощь на 40 лет Победы

ул. 40 лет Победы, д. 62показать на карте
03izh.ru
круглосуточно
Подстанция скорой медицинской помощи, оказывающая экстренную медицинскую помощь населению. Работает круглосуточно, включ...
Скорая помощь
Санаторий ИжГТУ

Санаторий ИжГТУ

ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 59показать на карте
istu.ru
пн-пт: 08:00-18:00, сб-вс: выходной
Санаторий-профилакторий ИжГТУ, предоставляющий услуги по оздоровлению и лечению. Специализируется на профилактике и лече...
Санаторий
Санаторий «Аксион»

Санаторий «Аксион»

ул. Серова, д. 63показать на карте
пн-пт: 08:00-18:00, сб-вс: выходной
Санаторий-профилакторий, принимающий на отдых и лечение всех желающих. Проводит восстановительное лечение различных забо...
Санаторий
Поликлиника туберкулезной больницы

Поликлиника туберкулезной больницы

ул. Кирова, д. 40Апоказать на карте
rktb.ru
пн-пт: 08:00-18:00, сб-вс: выходной
Специализированная медицинская организация, оказывающая помощь в области фтизиатрии. Предоставляет консультации специали...
Поликлиника
Поликлиника больницы №6 на Ворошилова

Поликлиника больницы №6 на Ворошилова

ул. Ворошилова, д. 115показать на карте
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Взрослая поликлиника, входящая в состав Городской клинической больницы №6. Оказывает медицинскую помощь по программе ОМС...
Поликлиника
Поликлиника №5 на Барышникова

Поликлиника №5 на Барышникова

ул. Барышникова, д. 49показать на карте
пн-пт: 08:00-19:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной
Бюджетная детская многопрофильная клиника, предоставляющая бесплатные услуги по программе ОМС и платные медицинские услу...
Поликлиника
Поликлиника №2 на Орджоникидзе

Поликлиника №2 на Орджоникидзе

ул. Орджоникидзе, д. 2показать на карте
muzgp2.ru
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-14:00, вс: выходной
Бюджетная многопрофильная клиника для взрослых, предоставляющая услуги по программе ОМС и платные медицинские услуги. В ...
Поликлиника
Научно-медицинский центр «Микроэлемент»

Научно-медицинский центр «Микроэлемент»

ул. Коммунаров, д. 218показать на карте
microelement.ru
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-16:00, вс: выходной
Многопрофильный медицинский центр, специализирующийся на лабораторной диагностике и консультативной помощи. Предоставляе...
Клиника
Наркологический диспансер на Воткинском

Наркологический диспансер на Воткинском

Воткинское шоссе, д. 142показать на карте
rndmzur.ru
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Специализированное учреждение, оказывающее все виды наркологической помощи населению. Предоставляет амбулаторное и стаци...
Диспансер
Наркологический диспансер на 9 января

Наркологический диспансер на 9 января

ул. 9 января, д. 195Апоказать на карте
rndmzur.ru
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Специализированное учреждение, оказывающее все виды наркологической помощи населению. Предоставляет амбулаторное и стаци...
Диспансер
Наркологический диспансер на 10-й Подлесной

Наркологический диспансер на 10-й Подлесной

ул. 10-я Подлесная, д. 34показать на карте
rndmzur.ru
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Специализированное учреждение, оказывающее все виды наркологической помощи. Предоставляет амбулаторное и стационарное ле...
Диспансер
Медицинский центр «Юнимед» на 40 лет Победы

Медицинский центр «Юнимед» на 40 лет Победы

ул. 40 лет Победы, д. 122показать на карте
unimedplus.ru
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-18:00
Многопрофильный медицинский центр с современным диагностическим оборудованием. Оказывает услуги по диагностике, лечению ...
Клиника
Медицинский центр «АураМед»

Медицинский центр «АураМед»

ул. Удмуртская, д. 141показать на карте
пн-сб: 09:00-21:00
Центр семейной медицины, предоставляющий круглосуточную медицинскую помощь. Оказывает услуги по ведению пациентов на дом...
Клиника
Медицинский центр «Ариадна»

Медицинский центр «Ариадна»

ул. Пушкинская, д. 152показать на карте
ldc-ariadna.ru
пн-пт: 08:00-20:00
Многопрофильная частная клиника, специализирующаяся на ультразвуковой диагностике. Предоставляет широкий спектр УЗИ-иссл...
Клиника
Лаборатория «Ситилаб» на Удмуртской

Лаборатория «Ситилаб» на Удмуртской

ул. Удмуртская, д. 205показать на карте
ежедневно 07:30-19:30
Современная лаборатория с оборудованием от ведущих мировых производителей (Phadia, BIO-RAD, TECAN, Thermo Scientific, Ro...
Лаборатория (анализы)
Мы используем cookie.
Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше.
Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Согласен