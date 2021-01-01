Клиники Ижевска
В нашей базе в Ижевске 384 клиники, цены на услуги, номера телефонов, сайты, адреса и схемы проезда.
с. Якшур-Бодья, ул. Володарского, д. 9показать на карте
Понедельник - Пятница: 08:00–16:00, Суббота-Воскресенье: Выходной
Многопрофильная больница, оказывающая первичную и специализированную медицинскую помощь населению. В структуре больницы ...
пос. Ува, ул. Чкалова, д. 20показать на карте
Понедельник - Пятница: 08:00–16:00, Суббота-Воскресенье: Выходной
Специализированное медицинское учреждение, занимающееся профилактикой и лечением ВИЧ-инфекции. Предоставляет услуги по д...
ул. Ленина, 106показать на карте
Понедельник - Воскресенье: 09:00–20:00
Частная узкоспециализированная клиника, предоставляющая полный спектр офтальмологических услуг. В центре работают квалиф...
пл-дь им. 50-летия Октября, д. 21показать на карте
Понедельник - Воскресенье: 08:00–20:00
Государственное многопрофильное медицинское учреждение, специализирующееся на профилактической медицине. Предоставляет у...
ул. Труда, д. 1показать на карте
Понедельник - Пятница: 09:00–21:00, Суббота: 09:00–19:00, Воскресенье: Выходной
Специализированный медицинский центр, оказывающий услуги мануальной терапии и реабилитации. Работает с пациентами, страд...
ул. Максима Горького, д. 53-Апоказать на карте
Пн-Пт: 09:00–21:00, Сб-Вс: 10:00–19:00
Специализированный центр, предлагающий комплексные программы снижения веса и косметологические услуги. Работает по автор...
ул. Пушкинская, д. 245-Апоказать на карте
Пн-Пт: 09:00–19:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Специализированный центр, занимающийся вопросами здорового питания и коррекции веса. Предоставляет услуги по составлению...
ул. Репина, д. 35показать на карте
Пн-Вс: 09:00–21:00
Специализированный центр восстановительной медицины, предлагающий программы кинезотерапии для пациентов с различными заб...
ул. Репина, д. 35, к. 1показать на карте
Пн-Вс: 09:00–21:00
Многопрофильный медицинский центр, специализирующийся на восстановительной медицине. Предоставляет услуги по травматолог...
ул. Пушкинская, д. 223показать на карте
Пн-Пт: 09:00–19:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Частная многопрофильная клиника, специализирующаяся на ультразвуковой диагностике. Проводит комплексное УЗИ-обследование...
ул. 10 лет Октября, д. 51показать на карте
Пн-Пт: 08:00–20:00, Сб-Вс: 09:00–15:00
Частная стоматологическая клиника, специализирующаяся на комплексном лечении зубов. Оказывает услуги по терапевтической ...
ул. Гагарина, д. 43-Апоказать на карте
Пн-Пт: 09:00–20:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Частная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр услуг для взрослых. В клинике работают опытные специалисты:...
ул. Татьяны Барамзиной, д. 74показать на карте
Пн-Пт: 08:30–21:00, Сб: 09:00–16:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, установка кор...
ул. 30 лет Победы, д. 58, пом. 1показать на карте
Пн-Пт: 09:00–19:00, Сб-Вс: Выходной
Многопрофильная государственная стоматологическая клиника для взрослых. Предоставляет полный спектр стоматологических ус...
ул. Карла Маркса, д. 393показать на карте
Пн-Пт: 08:00–20:00, Сб: 09:00–15:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника с новейшим оборудованием. Специализируется на комплексном лечении зубов, установке...
ул. Красногеройская, д. 63бпоказать на карте
Пн-Пт: 08:00–20:00, Сб: 09:00–14:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, установка мет...
ул. Тимирязева, д. 13показать на карте
Пн-Пт: 13:00–19:00, Вс: Выходной
Стоматологический кабинет, специализирующийся на профилактических осмотрах и лечении заболеваний полости рта. Оказывает ...
ул. Пушкинская, д. 236показать на карте
Пн-Пт: 08:00–18:00, Сб-Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предлагающая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, отбеливание зубо...
ул. Пушкинская, д. 156показать на карте
Пн-Пт: 09:00–18:00, Сб-Вс: Выходной
Стоматологический салон, предоставляющий широкий спектр услуг: лечение кариеса, установка металлокерамики, исправление п...
ул. Карла Маркса, д. 244показать на карте
Пн-Сб: 10:00–20:00, Вс: Выходной
Современная стоматологическая клиника с органическим подходом к лечению. Использует операционные микроскопы в 95% случае...
ул. Максима Горького, д. 43-Апоказать на карте
Пн: 08:00–14:00, Вт: 11:00–17:00, Ср: 08:00–14:00, Чт: 11:00–17:00, Пт: 08:00–14:00, Сб-Вс: Выходной
Стоматологический кабинет, предлагающий высококачественные услуги по лечению и реставрации зубов. В клинике установлено ...
ул. Петрова, д. 39-Апоказать на карте
Понедельник - Пятница: 08:00–20:00, Суббота: 09:00–15:00, Воскресенье: Выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный комплекс услуг для взрослых и детей. Специализируется на т...
ул. Дзержинского, д. 3показать на карте
уточнять по телефону
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг для взрослых пациентов. В к...
ул. Владимира Краева, д. 37-Апоказать на карте
Понедельник - Воскресенье: 08:00–22:00
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный комплекс стоматологических услуг. Специализируется на лече...
ул. Буммашевская, д. 96показать на карте
уточнять по телефону
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг для взрослых пациентов. В к...
ул. 40 лет Победы, д. 50показать на карте
уточнять по телефону
Государственная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг. Специализируется на лечени...
ул. Молодёжная, д. 38показать на карте
пн-пт: 09:00-20:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный комплекс услуг: лечение кариеса и заболеваний дёсен, устан...
ул. Льва Толстого, д. 11показать на карте
пн-пт: 09:00-18:00, вс: выходной
Специализированная стоматологическая клиника, оказывающая услуги по протезированию зубов, микропротезированию, чистке зу...
ул. Орджоникидзе, д. 20показать на карте
пн-пт: 08:00-20:00
Государственная многопрофильная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг. Специализи...
с. Завьялово, ул. Речная, д. 24показать на карте
пн-пт: 08:00-18:00, сб: 09:00-14:00, вс: выходной
Стоматологическая клиника, специализирующаяся на лечении кариеса, периодонтита и пульпита. Оказывает услуги по удалению ...
ул. Кирова, д. 142показать на карте
пн-пт: 09:00-20:00
Современная стоматологическая клиника, оказывающая полный спектр услуг: лечение кариеса и пульпита, установка брекетов, ...
ул. Ворошилова, д. 37-Апоказать на карте
пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: выходной
Современная стоматологическая клиника, предоставляющая полный спектр услуг: лечение кариеса и пародонтита, отбеливание з...
ул. Воровского, д. 128показать на карте
пн-пт: 8:00-20:00, сб: 8:00-14:00
Стоматологическая поликлиника, оказывающая полный спектр стоматологических услуг: лечение кариеса, удаление зубов, проте...
ул. Оружейника Драгунова, д. 80показать на карте
Круглосуточно
Станция скорой медицинской помощи, оказывающая экстренную медицинскую помощь населению. Работает круглосуточно без выход...
ул. 9 Января, д. 161показать на карте
круглосуточно
Подстанция Индустриального района скорой медицинской помощи, обеспечивающая экстренную помощь населению. Работает кругло...
ул. 40 лет Победы, д. 62показать на карте
круглосуточно
Подстанция скорой медицинской помощи, оказывающая экстренную медицинскую помощь населению. Работает круглосуточно, включ...
ул. им. 50-летия ВЛКСМ, д. 59показать на карте
пн-пт: 08:00-18:00, сб-вс: выходной
Санаторий-профилакторий ИжГТУ, предоставляющий услуги по оздоровлению и лечению. Специализируется на профилактике и лече...
ул. Серова, д. 63показать на карте
пн-пт: 08:00-18:00, сб-вс: выходной
Санаторий-профилакторий, принимающий на отдых и лечение всех желающих. Проводит восстановительное лечение различных забо...
ул. Кирова, д. 40Апоказать на карте
пн-пт: 08:00-18:00, сб-вс: выходной
Специализированная медицинская организация, оказывающая помощь в области фтизиатрии. Предоставляет консультации специали...
ул. Ворошилова, д. 115показать на карте
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Взрослая поликлиника, входящая в состав Городской клинической больницы №6. Оказывает медицинскую помощь по программе ОМС...
ул. Барышникова, д. 49показать на карте
пн-пт: 08:00-19:00, сб: 09:00-15:00, вс: выходной
Бюджетная детская многопрофильная клиника, предоставляющая бесплатные услуги по программе ОМС и платные медицинские услу...
ул. Орджоникидзе, д. 2показать на карте
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-14:00, вс: выходной
Бюджетная многопрофильная клиника для взрослых, предоставляющая услуги по программе ОМС и платные медицинские услуги. В ...
ул. Коммунаров, д. 218показать на карте
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-16:00, вс: выходной
Многопрофильный медицинский центр, специализирующийся на лабораторной диагностике и консультативной помощи. Предоставляе...
Воткинское шоссе, д. 142показать на карте
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Специализированное учреждение, оказывающее все виды наркологической помощи населению. Предоставляет амбулаторное и стаци...
ул. 9 января, д. 195Апоказать на карте
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Специализированное учреждение, оказывающее все виды наркологической помощи населению. Предоставляет амбулаторное и стаци...
ул. 10-я Подлесная, д. 34показать на карте
пн-пт: 08:00-19:00, сб-вс: выходной
Специализированное учреждение, оказывающее все виды наркологической помощи. Предоставляет амбулаторное и стационарное ле...
ул. 40 лет Победы, д. 122показать на карте
пн-пт: 08:00-20:00, сб: 08:00-18:00
Многопрофильный медицинский центр с современным диагностическим оборудованием. Оказывает услуги по диагностике, лечению ...
ул. Удмуртская, д. 141показать на карте
пн-сб: 09:00-21:00
Центр семейной медицины, предоставляющий круглосуточную медицинскую помощь. Оказывает услуги по ведению пациентов на дом...
ул. Пушкинская, д. 152показать на карте
пн-пт: 08:00-20:00
Многопрофильная частная клиника, специализирующаяся на ультразвуковой диагностике. Предоставляет широкий спектр УЗИ-иссл...
ул. Удмуртская, д. 205показать на карте
ежедневно 07:30-19:30
Современная лаборатория с оборудованием от ведущих мировых производителей (Phadia, BIO-RAD, TECAN, Thermo Scientific, Ro...